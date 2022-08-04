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В Арзамасе мальчик бросился спасать тонущую девочку и сам едва не утонул

11:55
  • четверг
  • 04 августа 2022

Его спасли. И девочку тоже

В Арзамасе спасли 12-летнего мальчика, который едва не погиб, бросившись на помощь тонущей подруге. Притом, что сам он плавать не умеет. Юный герой смог вытолкать девочку на мель, но в результате сам ушёл под воду.

12-летний Олег Лысков шел на риск осознанно. Даже не умея плавать, он ни секунды не медлил, а бросился спасать свою  тонувшую подругу.

"Соня запуталась в каких-то растениях, и я пошел ее вытаскивать, но по пути, пока я шел по дну, зацепился за какую-то вещь, не знаю, что это было, наверное, коряга, и пошел ко дну. Я плавать не умел, поэтому пытался как-то выкрутиться", - рассказывает Олег.

Выкрутиться не получилось. Юный герой потерял сознание и сам начал тонуть. Пока совсем не исчез из виду. Соня поняла, что спасать нужно уже самого спасателя. Отчаянные крики девочки услышали отдыхающие.

"Смотрю: девчонка вроде кричит, как бы уже истерикой, ну, соответственно, был уже раздетый: прыгнул и поплыл", - говорит старший лейтенант полиции отдела МВД России по г. Арзамасу Нижегороской области Роман Горячкин.

В этой истории не один герой, а сразу несколько. Трое смельчаков - медсестра, полицейский и просто отважный парень - бросились в воду с разных сторон озера и стремительно направились на помощь к подросткам.

"Вот я когда плыла туда, у меня столько мыслей было. У меня тоже у самой ребенок, тоже сын, и я сразу подумала о его родителях: как это все будет страшно. И цель, конечно, была - только бы он остался жив. И время шло на секунды", - говорит Наталья Москвина, медсестра ГБУЗ НО Центральной городской больницы г. Арзамаса.

Взрослые не потеряли ни одной из них. И быстро нашли Олега, который уже скрылся под водой. 

"Наталья почувствовала и говорит: подо мной.  Если честно, это момент я точно не помню, я увидел только волосы,  я не знаю, кто зацепил его. И уже начали поднимать его, так скажем, из воды", - говорит Горячкин.

Олега вытащили на берег. А дальше нужно было как можно скорее привести его в чувства.

"Роман делал искусственный массаж сердца, а я делал искусственное дыхание, по ощущениям это очень долго происходило, а может, это время растягивается в таких ситуациях, как говорится. В итоге у утопающего вода вышла из легких, его маленечко стошнило, захрипел, начал дышать, и тогда уже мы только успокоились", - рассказывает Александр Кипин, житель Арзамаса.

За спасением юного героя с тревогой наблюдал весь пляж. Ведь парень едва  не поплатился жизнью за то, что сам бросился на помощь. Еще несколько дней Олег провел в больнице. Сейчас здоров. А его родители благодарят всех, кто не остался равнодушным к судьбе их отважного сына.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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