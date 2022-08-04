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Поездка Пелоси на Тайвань привела Белый дом в ярость

11:51
  • четверг
  • 04 августа 2022

Спикера Палаты представителей пытались отговорить от поездки

Стали известны детали поездки Спикера палаты представителей США на Тайвань. Белый дом был в ярости и проводил закрытые переговоры и консультации в преддверии визита. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

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В частности, высокопоставленные члены Совета безопасности информировали чиновницу о геополитических рисках и пытались отговорить её от посещения острова.

После того, как Пелоси отказалась менять свои планы, администрация президента организовала переговоры с КНР в посольстве Китая в Вашингтоне через неофициальные каналы.

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