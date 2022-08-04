Поездка Пелоси на Тайвань привела Белый дом в ярость

Спикера Палаты представителей пытались отговорить от поездки

Стали известны детали поездки Спикера палаты представителей США на Тайвань. Белый дом был в ярости и проводил закрытые переговоры и консультации в преддверии визита. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

В частности, высокопоставленные члены Совета безопасности информировали чиновницу о геополитических рисках и пытались отговорить её от посещения острова.

После того, как Пелоси отказалась менять свои планы, администрация президента организовала переговоры с КНР в посольстве Китая в Вашингтоне через неофициальные каналы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"