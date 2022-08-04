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В России госпитализированы еще 1723 человека с коронавирусом

11:09
  • четверг
  • 04 августа 2022

Подтверждено 39 летальных исходов за сутки

За сутки с коронавирусом в России госпитализировали 2038 человек, передает оперштаб по контролю за распространением заболевания.

Всего выявлено 11422 новых случая коронавируса. Выздоровели 4670 человек, скончались 39.

В Москве выявлено 5973 новых случая, из них госпитализированы только 290. В Санкт-Петербурге – 1814 заболевших, в Подмосковье - 1742.

За все время пандемии в стране зарегистрированы 18653867 случаев COVID-19, умерли 382604 пациента.

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