Медведев прокомментировал взлом его страницы "ВКонтакте"

Компетентные службы проводят проверку

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал в интервью РИА "Новости" взлом своей страницы в соцсети "Вконтакте".

"Такие взломы случаются не впервые. От них никто не застрахован. В свое время и когда я занимал пост председателя правительства, мне доводилось сталкиваться с подобными атаками. Это проявление той самой информационной войны, о которой мы только что говорили", - сказал он.

Как уточнил зампред Совбеза, компетентные службы проводят проверку.

"Виновные безнаказанными не останутся", - заверил Медведев.

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