Армения предъявила претензии к работе миротворцев России в Карабахе

Ереван ожидает от миротворцев пресечения нарушений линии соприкосновения

События в Нагорном Карабахе вызывают ряд вопросов по деятельности российского миротворческого контингента. Такое заявление в четверг, 4 августа, сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По словам политика, с учетом событий в Нагорном Карабахе с 2020 года, в том числе и в последние дни, возникает крайняя необходимость согласования деталей миротворческой операции в регионе.

Пашинян напомнил, что в третьем пункте трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года зафиксировано, что в Нагорном Карабахе есть линия соприкосновения, вдоль которой расположены миротворцы России. Эта территория является зоной ответственности миротворческого контингента.

С учетом этого Ереван ожидает, что любая попытка нарушения линии соприкосновения должна быть пресечена миротворцами России, а азербайджанские подразделения, которые находятся внутри этой линии, должны быть выведены, заявил Пашинян.

Армянский премьер рассказал, что за последние дни двое военнослужащих армии обороны Нагорного Карабаха погибли, еще 19 получили ранения, сообщает ТАСС.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее обвинил Минобороны России в нарушении гарантий по Нагорному Карабаху. По его словам, представители МО обещали обеспечить вывод армянских военных из Карабаха до июня, но эта договоренность не была выполнена.

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