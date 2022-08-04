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Медведев обвинил "вражеские страны" в желании столкнуть союзников по ОДКБ и ШОС

11:57
  • четверг
  • 04 августа 2022

Россия этого не допустит, заверил политик

"Вражеских стран и политиканов", заинтересованных в столкновении лбами союзников по ОДКБ, ЕАЭС и ШОС, достаточно. Такое заявление в четверг, 4 августа, сделал заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.
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Как подчеркнул политик, работа всех органов власти России и ее партнеров направлена на то, чтобы воспрепятствовать столкновению союзников нашей страны.

Вопреки попыткам рассорить членов ШОС, ОДКБ и ЕАЭС, "мы не доставим им такого удовольствия", цитирует Медведева РИА Новости.

Ранее в ШОС заявили, что страны Запада развязали против России тотальную гибридную войну, которая начинает "перехлестываться" на Китай. Антагонизм со стороны Запада лишь усилился, особенно после беспорядков в Казахстане в январе 2022 года, когда ШОС наряду с ОДКБ поддержала законные власти республики.

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Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
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