ВСУ обстреляли донецкий театр во время прощания с Качурой

Гостей эвакуировали в подвалы

Украинские войска обстреляли здание донецкого драмтеатра, где проходит прощание с погибшей Ольгой Качурой.

По словам помощника главы МВД ЛНР Виталия Киселева, в здание попали не менее двух снарядов. Гости с церемонии прощания были эвакуированы в подвалы близлежащих домов.

"Укронацисты обстреляли здание театра (в ДНР), где проходит прощание с погибшей Ольгой Качурой, минимум 2 снаряда попали", — написал Киселев в своем Telegram-канале.

Ольга Качура с 2014 года командовала реактивным артиллерийским дивизионом ДНР в Горловке, на одном из наиболее опасных направлений. Она погибла 3 августа 2022 года.

Президент России Владимир Путин присвоил Ольге Качуре звание Героя России посмертно.

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