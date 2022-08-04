ВСУ обстреляли донецкий театр во время прощания с Качурой

Гостей эвакуировали в подвалы
Украинские войска обстреляли здание донецкого драмтеатра, где проходит прощание с погибшей Ольгой Качурой.
По словам помощника главы МВД ЛНР Виталия Киселева, в здание попали не менее двух снарядов. Гости с церемонии прощания были эвакуированы в подвалы близлежащих домов.
"Укронацисты обстреляли здание театра (в ДНР), где проходит прощание с погибшей Ольгой Качурой, минимум 2 снаряда попали", — написал Киселев в своем Telegram-канале.
Ольга Качура с 2014 года командовала реактивным артиллерийским дивизионом ДНР в Горловке, на одном из наиболее опасных направлений. Она погибла 3 августа 2022 года.
Президент России Владимир Путин присвоил Ольге Качуре звание Героя России посмертно.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"