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Вирусолог спрогнозировал пик COVID-19 в России

12:07
  • четверг
  • 04 августа 2022

Госпитализация при штамме "омикрон" относительно небольшая

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что заболеваемость коронавирусом в России будет повышаться до конца августа.

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"В других странах обычно от начала эпидемии проходит месяц, у нас начался подъем где-то в конце июля, значит, в конце августа должен быть пик", - уточнил он в разговоре с РИА "Новости".

Как добавил специалист, госпитализация при штамме "омикрон" относительно небольшая, поэтому перегрузки системы здравоохранения не ожидается.

При "омикроне" люди чаще всего болеют дома, летальность при заболевании, вызванном этим штаммом, невысокая, заключил Альтштейн.

За минувшие сутки в России выявлено более 17 тысяч новых случаев COVID-19, умерли 44 человека.

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