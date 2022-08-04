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В России запустили производство CoolCola Zero

12:01
  • четверг
  • 04 августа 2022

Также "Очаково" уже выпускает Fancy и Street

Московский пиво-безалкогольный комбинат "Очаково" начал производство CoolCola Zero, передает ТАСС.
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Как уточнил генеральный директор "Очаково" Юрий Антонов, до конца августа компания намерена полностью завершить формирование линейки CoolCola с точки зрения формата и вкусов.

Пока что новая CoolCola Zero выпускается в формате 1,5 л. В ближайшее время начнется выпуск в алюминиевых банках 0,33 л, пластиковых бутылках 0,5 л и 1 л, а также в стекле объемом 0,33 л.

Помимо CoolCola, "Очаково также выпускает Fancy и Street.

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