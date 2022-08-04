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Кабмин выделил еще 500 млн рублей на народные промыслы

12:36
  • четверг
  • 04 августа 2022

Механизм субсидирования действует с 2020 года

Федеральное правительство выделило еще 500 млн рублей на поддержку предприятий народных художественных промыслов. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Прежде на поддержку предприятий народных художественных промыслов в 2022 году было предусмотрено 600 млн рублей. Средства выделяют в рамках механизма субсидирования участников отрасли, который был запущен в 2020 году.

Средства государственной поддержки позволяют производителям компенсировать часть расходов на модернизацию производства, закупку материалов и сырья, продвижение продукции на рынок, оплату энергоресурсов и страховых взносов, сообщает пресс-служба кабмина.

О том, что предприятия народных промыслов получат дополнительную финансовую поддержку государства, Мишустин рассказывал в июне. Это решение было принято в разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Для 86 предприятий такие субсидии станут хорошей подмогой и опорой, заявил Мишустин.

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