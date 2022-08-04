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Генсек НАТО отметил риск превращения конфликта на Украине в "большую войну"

12:18
  • четверг
  • 04 августа 2022

Европа в опасности, заявил Столтенберг

НАТО усматривает риски превращения конфликта на Украине в "большую войну". Такое заявление в четверг, 4 августа, сделал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
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По утверждению политика, в настоящее время Европа находится в самом опасном положении со времен Второй мировой войны.

Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс предпринимает меры, чтобы не допустить перерастания боевых действий на Украине в "большую войну", сообщает ТАСС.

В Министерстве иностранных дел России ранее указали, что НАТО способствует обострению конфликта на Украине: Киев при негласной поддержке отдельных стран НАТО продолжает вербовку иностранных граждан для ведения боевых действий на востоке Украины.

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