Путин и Эрдоган на встрече в Сочи обсудят вопросы энергетики

Переговоры состоятся 5 августа

Президент России Владимир Путин обсудит со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом совместные стратегические проекты в энергетике.

"Планируется детально обсудить тематику российско-турецкого многопланового сотрудничества, включая перспективы дальнейшего расширения торгово-экономических связей и ход реализации совместных стратегических проектов в сфере энергетики", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Помимо вышеперечисленных вопросов, Путин и Эрдоган обсудят двустороннее взаимодействие, экономику, обстановку в Сирии и на Украине. Об этом ранее информировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Переговоры Путина и Эрдогана пройдут в Сочи 5 августа. В предыдущий раз президенты встречались на полях саммита астанинской "тройки" 19 июля в Тегеране.

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