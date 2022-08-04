КНДР пообещала непрерывно развивать дружбу с Россией

В борьбе за обеспечение мира и безопасности в мире

По случаю годовщины со дня принятия Московской декларации КНДР и России в посольстве Северной Кореи оценили перспективы развития взаимодействия между двумя странами, передает ТАСС.

"КНДР и Россия будут и в дальнейшем непрерывно развивать двусторонние дружественные отношения на новом высоком уровне в духе соглашений, достигнутых руководителями двух стран, и совместных документов", - сообщили в диппредставительстве.

Там добавили, что Пхеньян настроен на тесное сотрудничество в борьбе за обеспечение мира и безопасности в мире, за установление справедливого международного порядка.

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