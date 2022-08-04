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Посла Норвегии вызвали в российский МИД

12:28
  • четверг
  • 04 августа 2022

Заявлен решительный протест в связи с недопустимым поведением норвежского консула

В Министерство иностранных дел России был вызван посол Норвегии Руне Ресаланд.
Извинений не последовало: МИД Норвегии оправдался за инцидент в Мурманске

"Ему был заявлен решительный протест в связи с недопустимым поведением консула норвежского Генерального консульства Э.Эллингсен в отеле Мурманска 6 июля с.г., позволившей себе оскорбительные русофобские высказывания", - говорится в сообщении ведомства.

Там добавили, что заявление МИД Норвегии с выражением сожаления по поводу инцидента принято к сведению.

"Вместе с тем подчеркнули, что после произошедшего пребывание Э.Эллингсен на территории Российской Федерации невозможно", - уточнили в МИД.

Ранее норвежский консул Элисабет Эллингсен выдала монолог следующего содержания в адрес сотрудников мурманского отеля: "Я ненавижу русских! Я привыкла к чистым номерам, я из Скандинавии. Не как какая-нибудь русская женщина, которая убирается абы как".

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