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Три бригады ВСУ оставили свои позиции из-за больших потерь

12:41
  • четверг
  • 04 августа 2022

Российские военные продолжают наступление

Активные действия российских войск и народных милиций ДНР и ЛНР вынудили подразделения трех бригад ВСУ оставить свои позиции.

Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районах населенных пунктов Соледар, Артемовск и Авдеевка Донецкой Народной Республики подразделения 54-й механизированной, 56-й и 58-й мотопехотных бригад ВСУ, утратив боеспособность из-за больших потерь, оставили занимаемые позиции", - сказал он.

Кроме того, ВС России уничтожили два склада ракетно-артиллерийского вооружения в Запорожской области и хранилище топлива для украинской военной техники.

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