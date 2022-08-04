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ЦБ решил ускорить девалютизацию российской экономики

12:58
  • четверг
  • 04 августа 2022

Это особенно актуально в условиях санкций

Банк России будет предпринимать дополнительные меры, направленные на сокращение банковских операций в долларах и евро. Об этом в четверг, 4 августа, рассказали в пресс-службе Центробанка.
ЦБ продлил ограничения на снятие наличной валюты

Регулятор пообещал содействовать ускорению естественного процесса девалютизации, чтобы таким образом решать проблемы с заблокированными в рамках антироссийских санкций активами.

В Центробанке, в частности, сочли целесообразным перевести накопленные валютные средства государственных компаний в валютах недружественных стран в иные валюты.

При этом ЦБ не исключает, что могут потребоваться новые меры для дестимулирования использования "токсичных" валют компаниями реального сектора, сообщает ТАСС.

Ранее зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что мир вступает в эру региональных валют, в которой отказ от доллара США и евро уже не выглядит фантастической перспективой. Как отметил политик, доверие к валютам, получившим в мире статус резервных, тает.

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