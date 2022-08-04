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Польша поставит электронно-цифровой забор на границе с Калининградской областью

13:18
  • четверг
  • 04 августа 2022

Установка датчиков и сенсоров начнется в 2022 году

Польские власти решили установить на границе с Калининградской областью России сплошную линию камер, сенсоров и датчиков движения. Об этом в четверг, 4 августа, рассказала представитель польской пограничной охраны поручик Анна Михальская.
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По словам Михальской, до конца года начнется строительство защиты по всему периметру границы, включая участок границы с Калининградской областью и у пограничной реки Буг.

Чиновница сообщила, что Варшава уже оснащает электронными системами защиты границу с Белоруссией. Строительство защитной линии протяженностью 186 км и высотой 5,5 м началось 25 января и было завершено в июле, сейчас ее оборудуют устройствами электронного слежения.

Как утверждают польские власти, цель их действий заключается в защите польской территории от проникновения нелегальных мигрантов со стороны Белоруссии, сообщает ТАСС.

Власти Эстонии тем временем предложили Брюсселю полностью закрыть Евросоюз для российских граждан. Таллин рассматривают возможность введения правила, обязывающего въезжающих в республику граждан России официально заявлять на границе, что они осуждают специальную военную операцию на Украине.

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