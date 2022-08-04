Херсонские власти подтвердили планы провести референдум

И помешать этому не сможет "никакой Кулеба"

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил в разговоре с РИА "Новости", что референдум о присоединении региона к России состоится.

"Референдум пройдет, и никакой Кулеба и прочие их американские партнеры не смогут этому помешать. Этот вопрос уже решен. Референдум пройдет. Нет таких сил, которые могут этот референдум остановить и остановить людей, которые пойдут и проголосуют за вступление в состав Российской Федерации", - сказал он.

Как добавил Стремоусов, Киев своими заявлениями пытается выпросить у Запада новые транши.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и США обсуждают сценарий срыва готовящихся референдумов на освобожденных Россией территориях.

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