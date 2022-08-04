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Собянин посетил реконструированный Центр московского долголетия "Орехово"

14:49
  • четверг
  • 04 августа 2022

Сейчас в городе работают 52 таких центра

Сергей Собянин сегодня посетил центр московского долголетия "Орехово". Он пообщался с жителями района и поздравил участников клубов с трёхлетием программы.

Мэр подчеркнул, что физическая активность, реализация талантов, получение новых знаний и живое общение - это то, что нужно москвичам старшего поколения. Сейчас в городе работают 52 таких центра, они стали вторым домом для сотен тысяч человек. Занятия проходят очно и в формате онлайн.

"Важно, чтобы здесь сохранялась такая душевная атмосфера. Это во многом, конечно, зависит от работников центров, которые вкладывают свои душу, энергию, но еще больше это зависит от вас, от лидеров. От всех тех, кто приходит сюда, с активной жизненной позицией, с желанием общаться, завести друзей", - сказал Сергей Собянин.

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Сергей Собянин посетил центр Московское долголетие
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Центр Московского долголетия
Центр Московского долголетия
Центр Московского долголетия
Центр Московского долголетия
Центр Московского долголетия
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