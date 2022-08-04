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СК назвал три вероятные причины пожара на складе Ozon

13:51
  • четверг
  • 04 августа 2022

Поджога среди них нет

Следственный комитет рассматривает несколько версий пожара на складе Ozon в Подмосковье.

Это короткое замыкание, сварка без соблюдения норм, неосторожное обращение с иными источниками тепла со стороны работников, говорится в сообщении ведомства. Поджог среди возможных причин ЧП в релизе не упоминается.

К настоящему времени произведены осмотры, изъяты серверы, системные блоки, документация. Проведено более 30 допросов. Назначены пожарно-техническая, оценочная и компьютерно-техническая экспертизы.

"Следователям предстоит выяснить причины и обстоятельства, приведшие к столь масштабному пожару, а также установить размер ущерба", - сообщили ГУ СКР.

Пожар на подмосковном складе Ozon "Новая Рига" произошел 3 августа. Площадь возгорания составила 55 тысяч квадратных метров, на следующий день открытое горение удалось ликвидировать.

До прибытия пожарных горящий склад покинули около тысячи человек. К настоящему времени число пострадавших выросло до 13 человек. Один человек погиб.

Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Покупатели и продавцы Ozon получат компенсацию за утраченные из-за пожара на складе товары. Потенциальный ущерб может превысить 10 миллиардов рублей.

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