Один погибший и 10 раненых: под Севастополем произошло массовое ДТП

На месте работают медики и службы ГИБДД

В районе поселка Сахарная головка под Севастополем произошло ДТП с участием не менее 10 грузовых и легковых автомобилей, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

"Произошло ДТП в районе поселка Сахарная головка на улице Нефтяная, на выезде на трассу "Таврида" с участием легковых и грузовых автомобилей – точное количество машин уточняется. Есть пострадавшие, медики оказывают им помощь", - говорится в сообщении.

Уточняется, что один человек погиб, пострадавших - не менее 10, среди них есть дети.

На месте работают медики и службы ГИБДД. Причины аварии устанавливаются.

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