Врачи Склифа спасли женщину с разрывом пищевода

Понадобилась помощь целой команды специалистов

Врачам Института имени Склифосовского удалось спасти пациентку со сложным диагнозом - спонтанный разрыв пищевода. Возникает он неожиданно и требует срочного хирургического вмешательства. Промедление может вызвать сепсис организма.

Редкий и опасный диагноз, тяжелое восстановление. Спонтанный разрыв пищевода встречается у двух человек из 100 тысяч. И главное для тех, кто попадает в эту печальную статистику - вовремя обратиться к врачу. Патология развивается стремительно.

"Все это случилось очень неожиданно - утром проснулась, у меня заболела голова и рвота. Я почувствовала, что что-то не то", - вспоминает пациентка Надежда Чимаровская.

"Не то" - это и есть разрыв, который пациент ощущает остро и болезненно. Начинается все со рвоты. Желудок очень быстро сокращается. В этот момент пищевод не успевает скоординироваться в такт с ним, из-за этого и происходит разрыв. Пища попадает в другие области. Иногда такое случается после затяжных застолий, поэтому патологию еще называют "банкетный пищевод".

"Самое сложное - это сепсис и септический шок у данного пациента возникает. Если пациент поступит в ранние сроки после разрыва пищевода, это ограничилось бы тем, что мы через мини-инвазивные доступы ушили бы дефект пищевода. Но учитывая давность срока, у пациентки уже были инфекционные осложнения, была левосторонняя пневмония, медиастинит и в связи с этим длительность пребывания в клинике увеличилась", - рассказал торакальный хирург НИИ Склифосовского Ибрагим Ибавов.

Упустить время в такой ситуации было крайне опасно. Команде медиков Института Склифософского удалось спасти пациентку. Ее сразу отправили на операционный стол, где одновременно, рука об руку, работали анестезиологи, врачи функциональной диагностики, торакальные хирурги и эндоскописты. Сначала предстояло очистить полость желудка, затем "выключить" процесс пищеварения с помощью вакуумной терапии.

Тем временем хирурги выполняли свою часть работы - без единого разреза, через маленькие проколы. Эндоскописты осуществили доступ в зону дефекта через нос. И если раньше для лечения спонтанных разрывов пищевода требовалась полостная операция и, следовательно, обширный разрез на животе, то сейчас в Институте имени Склифосовского проблему решают атравматичным способом.

"Сейчас мы можем применять так называемый гибридный подход, гибридные операции", - отметил заведующий научным отделением хирургии, эндоскопии и интенсивной терапии НИИ Склифосовского Петр Ярцев.

Лечение прошло успешно, пациентка уже готовится к выписке и, самое главное, в будущем она снова сможет обычно питаться, просто соблюдая диету!

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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