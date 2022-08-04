Для участников "Московского долголетия" провели творческие кастинги

Жюри уже прослушало более 220 человек

"Московское долголетие" - это не только занятия в клубах. Сейчас, например, идет отбор в вокально-инструментальный ансамбль. За два дня жюри уже прослушало более 220 человек.

Лёгким прогулочным шагом, на бесплатных автобусах или на модных самокатах. Все дороги участников "Московского долголетия" ведут на кастинг. Сегодня отбор в вокально-инструментальный ансамбль.

Василий Николаевич в свои 69 распевается сейчас и думает: вот ведь освоил на пенсии фигурное катание, игру на гитаре, стал преподавать аргентинское танго. Куда еще и ВИА? Но очень хочется.

"Предположим, не возьмут. Я ничего не теряю. А если бы я не пришел, а вдруг, да?" – говорит участник кастинга. Яков Андреевич тоже боится упустить шанс. По уверенности на сцене и не скажешь, что раньше пел только в караоке.

На участие в ВИА "Московское долголетие" пришло более двух сотен заявок. Победители станут лицом проекта, будут выступать на лучших площадках. Но и это еще не всё.

"Мы проводим большой творческий фестиваль. Он проходит по четырем направлениям. Это танцы, вокал, живопись и, собственно, красота и стиль", - пояснила заместитель директора ГКУ "Ресурсный центр развития социальных коммуникаций" дирекции проекта "Московское долголетие" Алла Семенышева.

За красоту отвечают пять известных дизайнеров. Чтобы попасть в их творческие лаборатории, нужно пройти отбор. На мастер-классах нет свободных мест.

Подробнее смотрите в репортаже Ольги Стрельцовой

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