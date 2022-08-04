Старинному особняку на Пречистенке вернут исторический облик

Здание бережно отреставрируют

Сокровища под штукатуркой. Особняку Волконских и Истоминых на Пречистенке вернут исторический облик. Здание было построено еще в середине 18 века. С тех пор памятник много раз переделывали, его стены пережили пожар и революцию. Мраморные камины, парадную лестницу, высокие двери и лепнину в стиле барокко сейчас реставрируют.

Тысяча предметов лепного декора - цветы, птицы, путти с лирами! Тут и роскошные плафоны, и изящные, строгие по форме розетки. Они - украшение старинного особняка на Пречистенке, занимают в нём практически 500 квадратных метров. Но пока временно переехали. В реставрационную мастерскую.

"В то время, пока на месте реставраторы восстанавливают своды, кирпичную кладку, работают с фасадами и кровлей объекта, здесь, в реставрационной мастерской идет работа с уникальным лепным декором", - отметил руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Каждый его фрагмент сейчас бережно очищают, укрепляют, восстанавливают мельчайшие, утраченные за столетия детали. Исторический особняк на Пречистенке вообще пережил многое - даже московский пожар 1812 года.

"Там в подвале есть фрагмент палат 17-го века - со сводом, то есть этот элемент сохранен, он там есть. А дальше дом многократно перестраивался, вплоть до 19-го века", - рассказал архитектор, автор проекта реставрации Георгий Трофимов.

Одно время особняк принадлежал княгине Волконской, потом, вплоть до революции - купеческой семье Истоминых, владевшей известной Голутвинской текстильной мануфактурой. В советское время там находились разные конторы. А вот капитального ремонта не было очень давно. В компании, которая сейчас занимается реставрацией особняка, признаются - он достался им в аварийном состоянии.

Во время реставрации, начавшейся еще в 2021-м году, было немало открытий. Оказалось, в особняке сохранились кафельные печи. На многих обнаружились печати - произведены они были на знаменитом заводе Власова. Больше тысячи изразцов сейчас тоже в работе у мастеров. Реставрируют их специально холодным способом, без использования печей.

"Мы сохраняем максимально старую глазурь, и делаем тонировку только в участках, где утраченное – докомпоновываем", - сообщил главный инженер реставрационно-строительной компании Руслан Шубин.

Отреставрируют в особняке и исторические камины, и парадную мраморную лестницу, восстановят утраченные фрагменты дубового паркета. Все работы планируют завершить в следующем году. Особняк Волконских-Истоминых снова станет жилым.

"Несмотря на то, что оно историческое, там будут современные коммуникации, там будет все, что нужно для современного использования здания", - добавил Георгий Трофимов.

Особняк теперь - частное владение. Но не исключено - после завершения реставрации, в Дни культурного наследия, туда тоже можно будет попасть на экскурсию.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".

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