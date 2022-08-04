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Онищенко объяснил низкий уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России

13:36
  • четверг
  • 04 августа 2022

Россияне пренебрегают ревакцинацией, отметил эксперт

Объективные данные по коллективному иммунитету в различных российских регионах "очень плохие". Об этом в четверг, 4 августа, рассказал академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
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Эксперт напомнил, что 82 млн россиян привилось почти за два года, но ревакцинировалось в положенные сроки только 14 млн граждан России, несмотря на то, что Министерство здравоохранения напоминает: через полгода надо ревакцинироваться даже после перенесенного заболевания.

Ревакцинация от коронавируса необходима, причем в России имеется для этого все необходимое, подчеркнул Онищенко в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.

Ранее в Роспотребнадзоре предупредили, что с приходом новых подвариантов штамма коронавируса "омикрон" риски инфицирования COVID-19 в летний период увеличиваются. Ведомство посоветовало при плохом самочувствии избегать контактов с окружающими и обращаться к врачу, регулярно проветривать помещения, вакцинироваться каждые полгода, тщательно мыть руки с мылом.

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