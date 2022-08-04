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Детеныш редких викуний родился в Московском зоопарке

15:14
  • четверг
  • 04 августа 2022

Викуньи занесены в Красную книгу

Ни секунду без движения. В столичном зоопарке показали детёныша викуний - диких родственников альпака.

Родился он 14 июля. После рождения, как только обсох, сразу засобирался на прогулку. Дело для этих животных привычное - викуньи ходить и бегать учатся уже в первые часы жизни. Меньше чем за месяц детеныш уже успел изучить весь свой вольер.

Полюбоваться активным семейством можно во время обзорной экскурсии по Центру воспроизводства редких животных. Викуньи занесены в Красную книгу, а их шерсть считается самой дорогой в мире.

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Викуньи
Викуньи
Викуньи
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