Детеныш редких викуний родился в Московском зоопарке

Викуньи занесены в Красную книгу
Ни секунду без движения. В столичном зоопарке показали детёныша викуний - диких родственников альпака.
Родился он 14 июля. После рождения, как только обсох, сразу засобирался на прогулку. Дело для этих животных привычное - викуньи ходить и бегать учатся уже в первые часы жизни. Меньше чем за месяц детеныш уже успел изучить весь свой вольер.
Полюбоваться активным семейством можно во время обзорной экскурсии по Центру воспроизводства редких животных. Викуньи занесены в Красную книгу, а их шерсть считается самой дорогой в мире.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"