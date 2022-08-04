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Москвичам рассказали о погоде в первые выходные августа

14:00
  • четверг
  • 04 августа 2022

Температура останется высокой

Погодные условия в предстоящие выходные в Москве и Московской области будет определять антициклон, расположившийся в непосредственной близости от столичного региона. Об этом в четверг, 4 августа, рассказала ведущий специалист агентства "Метеоновости" Анна Романова.
Москвичам рассказали о погоде в августе

Синоптик рассказала, что в пятницу и субботу погода будет очень жаркой и без осадков. Минимальная температура под утро — от 13 до 18 градусов, в Москве — до 18 градусов. Днем воздух раскалится в столице до 30-32 градусов.

В воскресенье столичный регион будет пересекать холодный атмосферный фронт, который проявит себя кратковременным дождем, возможны грозы, при грозах — усиление ветра до 12-17 м/с. В ночь на воскресенье температура — 15-20 градусов. Днем жара спадет, но ненамного, максимальная температура в городе — 26-28, по области — 25-30 градусов, сообщает портал "Метеоновости".

Ранее главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что лето в Центральной России не собирается сдавать свои позиции. По его словам, 5 и 6 августа столбики термометров "будут штурмовать тридцатиградусную отметку". Данный температурный режим превышает климатическую норму как минимум на четыре-пять градусов.

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