В Кремле оценили ситуацию в Нагорном Карабахе

Москва следит за происходящим

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами в четверг прокомментировал обострение в Нагорном Карабахе.

"Мы очень внимательно наблюдаем. Естественно, обеспокоены в связи с обострением ситуации. Призываем стороны к сдержанности, а главное - к выполнению всех положений известных документов трехсторонних", - сказал кремлевский спикер (цитата по РИА "Новости").

Обстановка обострилась в среду. Как сообщили в российском Минобороны, вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня в районе высоты Сарыбаба.

Российский миротворческий контингент принимает меры по стабилизации ситуации.

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