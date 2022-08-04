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В Кремле оценили ситуацию в Нагорном Карабахе

13:59
  • четверг
  • 04 августа 2022

Москва следит за происходящим

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами в четверг прокомментировал обострение в Нагорном Карабахе.
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"Мы очень внимательно наблюдаем. Естественно, обеспокоены в связи с обострением ситуации. Призываем стороны к сдержанности, а главное - к выполнению всех положений известных документов трехсторонних", - сказал кремлевский спикер (цитата по РИА "Новости").

Обстановка обострилась в среду. Как сообщили в российском Минобороны, вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня в районе высоты Сарыбаба.

Российский миротворческий контингент принимает меры по стабилизации ситуации.

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