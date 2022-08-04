Песков поставил продуктовую сделку в пример

Она показывает, как можно договариваться, заявили в Кремле

Продуктовая сделка — это пример того, как можно договариваться, можно особо отметить вклад, который внесли генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и президент Турции Тайип Эрдоган. Такое заявление в четверг, 4 августа, сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Пескова попросили ответить на вопрос, можно ли сказать, что данный договор поднимает на новый уровень отношения четырех сторон.

По словам официального представителя Кремля, сделка по продовольствию, заключенная в Турции, является примером того, как можно договариваться, сообщает РИА Новости.

Ранее в Кремле заявили, что выход из порта Одессы первого сухогруза с зерном — хорошая возможность протестировать эффективность работы механизмов, которые были согласованы на стамбульских переговорах. Песков выразил надежду, что со всех сторон все договоренности будут выполняться и что механизм будет работать эффективно.

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