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Песков поставил продуктовую сделку в пример

14:13
  • четверг
  • 04 августа 2022

Она показывает, как можно договариваться, заявили в Кремле

Продуктовая сделка — это пример того, как можно договариваться, можно особо отметить вклад, который внесли генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и президент Турции Тайип Эрдоган. Такое заявление в четверг, 4 августа, сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Пескова попросили ответить на вопрос, можно ли сказать, что данный договор поднимает на новый уровень отношения четырех сторон.

По словам официального представителя Кремля, сделка по продовольствию, заключенная в Турции, является примером того, как можно договариваться, сообщает РИА Новости.

Ранее в Кремле заявили, что выход из порта Одессы первого сухогруза с зерном — хорошая возможность протестировать эффективность работы механизмов, которые были согласованы на стамбульских переговорах. Песков выразил надежду, что со всех сторон все договоренности будут выполняться и что механизм будет работать эффективно.

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