Песков попенял Пелоси на ненужный визит на Тайвань

Эта поездка только нагнетает напряженность, заявили в Кремле

Поездка спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань была ненужной и лишь вызвала рост напряженности в регионе. Такое заявление в четверг, 4 августа, сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, "мы с вами прекрасно отдаем себе отчет" в том, что ситуация вокруг Тайваня была искусственно спровоцирована поездкой Пелоси.

Комментируя последовавшие военные маневры Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Песков подчеркнул, что это был "совершенно ненужный визит и ненужная провокация", сообщает ТАСС.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель ранее выразил мнение, что нет никаких оснований использовать визит Пелоси в качестве предлога для агрессивной военной деятельности в Тайваньском проливе. В Брюсселе полагают, что "это нормально и рутинно для законодателей из наших стран — совершать международные поездки".

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