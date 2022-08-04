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Столтенберг рассказал, как в юности пел песни против НАТО

14:12
  • четверг
  • 04 августа 2022

Свое отношение к альянсу его генсек в итоге пересмотрел

Генеральный секретарь НАТО и бывший премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг рассказал, что в юности был противником концепции Североатлантического альянса.

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"В 1970-е годы я считал, что Норвегия должна выйти из НАТО как можно скорее. Тогда мы пели: Норвегия, Норвегия, на выход из НАТО!", - цитирует Столтенберга ТАСС.

Он добавил, что изменил мнение в 1980-е годы, но "никогда и не собирался" возглавлять организацию, а мечтал быть главой ЦБ.

В 2022 году норвежский парламент одобрил назначение Столтенберга на пост председателя Центрального банка страны, но из-за ситуации вокруг Украине его полномочия в НАТО были продлены.

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