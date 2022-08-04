Глава польской разведки подал в отставку

Официальное объяснение - по личным причинам
Глава Агентства разведки Польши Петр Кравчик подал в отставку, сообщает ТАСС со ссылкой на министра-координатора по делам спецслужб Станислава Жарына.
"Глава агентства разведки Петр Кравчик подал в отставку по личным причинам", - сказал он.
Кравчик занимал эту должность с декабря 2016 года.
Как пишут местные СМИ, отставка Кравчика может быть связана с расследованием. Есть данные, что польский Минздрав закупал респираторы у связанного с польскими спецслужбами торговца оружием.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"