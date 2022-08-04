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Глава польской разведки подал в отставку

14:38
  • четверг
  • 04 августа 2022

Официальное объяснение - по личным причинам

Глава Агентства разведки Польши Петр Кравчик подал в отставку, сообщает ТАСС со ссылкой на министра-координатора по делам спецслужб Станислава Жарына.

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"Глава агентства разведки Петр Кравчик подал в отставку по личным причинам", - сказал он.

Кравчик занимал эту должность с декабря 2016 года.

Как пишут местные СМИ, отставка Кравчика может быть связана с расследованием. Есть данные, что польский Минздрав закупал респираторы у связанного с польскими спецслужбами торговца оружием.

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