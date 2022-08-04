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МВД объявило в розыск новосибирского депутата Пирогову

14:33
  • четверг
  • 04 августа 2022

Она распространила фейки про армию

МВД объявило в розыск новосибирского городского депутата Хельгу Пирогову, в отношении которой возбудили дело о распространении фейков о ВС России.
Новосибирский депутат Пирогова сбежала от уголовного дела за границу

Карточка Пироговой появилась в базе МВД. Депутата разыскивают по уголовной статье.

22 июля на Пирогову завели дело по статье "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России". После этого депутат уехала в Грузию.

Поводом для проверки стал комментарий Пироговой в одной из социальных сетей под публикацией о похоронах российских военных: "Это просто невыразимо, хочется их всех оживить, сильно надавать по щщам и обратно пусть в могилы идут. А то зря, что ли, такие роскошные похороны устраивали", - написала депутат.

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