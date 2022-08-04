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Под Берлином загорелся лес после взрывов на складе боеприпасов

14:49
  • четверг
  • 04 августа 2022

В арсенале хранилось около 50 тонн снарядов

В пригороде Берлина гремят взрывы - там горит склад с боеприпасами и пиротехникой. В арсенале хранилось около 50 тонн снарядов времен Второй мировой, а также конфискованные фейерверки.

Пламя быстро перекинулось на знаменитый Грюнвальдский лес. Для его тушения привлекли даже спецназ и полицейский вертолёт.

А вот к очагу возгорания специалисты подойти не могут из-за детонации снарядов. В радиусе километра перекрыты все дороги. Эвакуацию жителей пока не объявляли, но на случай необходимости подготовили транспорт.

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