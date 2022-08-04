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В Госдуме предложили вписать в закон блогеров-инфлюэнсеров

15:19
  • четверг
  • 04 августа 2022

Необходимо определить их правовой статус

В российском законодательстве необходимо определить правовой статус профессиональных блогеров-инфлюэнсеров и запретить им рекламировать сомнительные товары и услуги. Такое мнение в четверг, 4 августа, высказал заместитель председателя думского комитета по информационной политике Антон Горелкин.

Депутат привел в пример инцидент с жительницей Кемеровской области, которая из-за рекламы блогера с аудиторией порядка 400 тысяч человек стала жертвой мошенников. Горелкин выразил сомнения в том, что преступники понесут наказание, а также указал, что если мошенником и найдут, "скорее всего, блогерша будет проходить по этому делу свидетелем – пусть она и получила прямую выгоду, участвуя в этой схеме".

Чтобы избежать таких случаев, в законодательстве необходимо прописать правовой статус профессиональных инфлюэнсеров, "но в то же время не повторить ошибок, допущенных в законе о "реестре блогеров", заявил депутат.

По мнению парламентария, государство должно способствовать любым формам самоорганизации блогеров и формированию этических правил, одним из которых, очевидно, должен стать запрет на рекламу сомнительных товаров и услуг, сообщает РИА Новости.

Ранее заместитель председателя СКР Елена Леоненко рассказала, что ведомство выступает за разработку нового порядка регистрации в социальных сетях, поскольку существующая система идентификации пользователей не всегда позволяет эффективно реагировать запрещенный контент.

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