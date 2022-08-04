Путин обсудил с Совбезом Нагорный Карабах

В последние дни ситуация в регионе обострилась

Президент России Владимир Путин в четверг, 4 августа, провел заседание российского Совета Безопасности.

Постоянные члены организации обсудили на оперативном совещании обострение ситуации в Карабахе. Была подчеркнута настоятельная необходимость выполнения всех положений трехстороннего договора для урегулирования армяно-азербайджанского конфликта.

Также участники совещания обменялись мнениями в контексте предстоящих российско-турецких переговоров на высшем уровне.

Кроме того, на совещании были рассмотрены и вопросы социально-экономического развития страны, сообщает ТАСС.

В Армении ранее рассказали, что за последние дни двое военнослужащих армии обороны Нагорного Карабаха погибли, еще 19 получили ранения. Армянский премьер Никол Пашинян заявил, что события в Нагорном Карабахе вызывают ряд вопросов по деятельности российского миротворческого контингента.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"