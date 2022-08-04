Премьер Эстонии призвала снести все советские памятники как можно скорее

Точного графика у эстонских властей пока нет

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что в стране на сегодняшний день насчитывается от 200 до 400 советских памятников.

"Конечная цель ясна - убрать красноармейские монументы из тех мест, где они находятся сейчас. Правительство в этом вопросе придерживается единодушного мнения. Точного графика пока нет. Мы хотим сделать это как можно быстрее, как можно более безболезненно, с минимальной эскалацией", - добавила она (цитата по РИА "Новости").

По словам Каллас, украинские события "разбередили старые раны эстонского общества, о которых, к сожалению, все эти красноармейские монументы и напоминают".

Ранее стало известно, что памятник Освободителям Риги после сноса будет полностью уничтожен.

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