МИД России напомнил Баку и Еревану о трехстороннем соглашении по Карабаху

Москва ведет работу с высшим руководством Азербайджана и Армении

Москва крайне озабочена эскалацией напряженности в Нагорном Карабахе. Обострение обстановки в районе Лачинского коридора и на других участках линии соприкосновения привело к жертвам. Российская сторона прилагает все усилия для стабилизации ситуации, заявили в МИД России.

"Российские миротворцы прилагают все необходимые усилия для стабилизации обстановки "на земле". Активная работа с обеими сторонами ведется по всем каналам и на всех уровнях, включая высшее руководство страны. Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров находится в тесном контакте с азербайджанским и армянским коллегами", - говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

В Москве напомнили о Заявлении лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года: именно в соответствии с этим соглашением, политико-дипломатическими средствами должны решаться все противоречия в регионе. Сторонам следует сосредоточить усилия на формировании положительной повестки в отношениях Баку и Еревана. Руководство Армении и Азербайджана призвали проявлять сдержанность и соблюдать режим прекращения огня.

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