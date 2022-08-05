Гороскоп на сегодня, 5 августа, для всех знаков зодиака

Тельцам следует следить за эмоциями, а Девам необходимо проанализировать свое прошлое

Овны

Сегодня решится проблема с детьми или личной жизнью, если вы будете готовы к компромиссам. Не стоит никого обвинять или искать причины, потратьте силы на конструктив.

Тельцы

События конца июля дают о себе знать: вам нужно либо продолжить ими заниматься, либо извлечь из них уроки. Следите за тем, чтобы эмоции не мешали трезво все оценить.

Близнецы

Будьте осторожны в дороге, не нарушайте правила, а если ехать далеко – отдайте предпочтение общественному транспорту. Бережно относитесь к себе, и день пройдет гладко.

Раки

Вам придется потратить больше, чем планировалось, на детей или ваше хобби, спорт, развлечения. Узнайте, можно ли получить бонусы или кэшбек за покупки.

Львы

Коса на камень может найти при попытках решить вопросы, касающиеся семьи, домашних дел, места жительства. Вам придется умерить аппетит и начать искать вариант попроще.

Девы

Вам стоит проанализировать свое прошлое, если хотите найти ответ на какой-то личный вопрос. Попробуйте честно признаться, почему вы наступаете на одни и те же грабли.

Весы

Вам нужно быть готовыми к тому, что друзья могут опоздать, не выполнить обещание, подвести вас. Рассчитывайте только на себя или заранее ищите запасной вариант.

Скорпионы

Луне не очень комфортно в вашем знаке, потому что на нее давит мощь и авторитет Солнца. Так и вам может быть неуютно на работе или в семье, но это временно и скоро пройдет!

Стрельцы

На повестке появятся темы, в которых вы не очень компетентны: они могут быть связаны с юристами или иностранцами. Не торопитесь. Подумайте, где получить грамотный совет.

Козероги

Не одалживайте деньги друзьям. Разделяйте финансы и отношения даже с деловыми партнерами. Сегодня могут возникнуть обиды, которые засядут в душе надолго.

Водолеи

Начальник не в духе, подчиненные совершают ошибки. Чего сегодня только ни произойдет. Стоп! Сосчитайте до трех и выдохните. Если присмотреться, это такие мелочи!

Рыбы

Путешественникам не стоит сегодня пробовать незнакомые блюда. Всем остальным тоже нужно быть внимательней, выбирая продукты. Слушайте свой организм.

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