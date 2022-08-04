Ученые зафиксировали самые короткие сутки в истории Земли

Вращение планеты вокруг оси начинает постепенно ускоряться

Ученые зафиксировали 29 июня самые короткие сутки в истории Земли, пишет американский журнал The Smithsonian.

"Последние замеры с атомных часов указывают на то, что вращение Земли постепенно ускоряется. К примеру, еще в 2020 году ученые зафиксировали 28 самых коротких дней за все время наблюдений. В июле был зафиксирован еще один рекордно короткий день", - сказано в публикации.

Уточняется, что эти сутки оказались на 1,59 миллисекунды короче типичного 24-часового дня.

В последние три года ученые фиксировали уменьшение продолжительности суток. В общей сложности с 2020 года зарегистрировано около 30 рекордно коротких дней.

По мнению экспертов, вращение планеты вокруг оси начинает постепенно ускоряться, причиной чего могут быть различные изменения в круговороте пород внутри Земли.

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