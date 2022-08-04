Ozon сообщил о страховке от пожара на 12 миллиардов рублей

Компания не видит рисков для операционной деятельности после ЧП

Ретейлер Ozon не видит существенных рисков для ликвидности и операционной деятельности из-за пожара на складе в Подмосковье. Ответственность компании за последствия ЧП застрахована на крупную сумму.

"Застрахованы товары на складе, оборудование - мезонины, стеллажные системы, сортеры, погрузчики - на общую сумму до 11 млрд рублей. Также застрахована ответственность Ozon в случае причинения вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц на 1 млрд рублей", - приводит сообщение компании ТАСС.

Днем ранее на складе Ozon в подмосковной Истре вспыхнул пожар. Огонь распространился на 55 тысяч квадратных метров, в здании частично обрушились стены и кровля. Пострадали 13 человек, по некоторым данным, один сотрудник погиб. Ущерб от пожара в компании оценили в 10 миллиардов рублей.

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