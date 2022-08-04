Обвинение в России запросило для американки Грайнер 9,5 лет колонии

Баскетболистку обвиняют по наркотической статье

Прокуратура в четверг, 4 августа, потребовала приговорить американскую баскетболистку Бриттни Грайнер к 9,5 года колонии по обвинению в контрабанде и хранении наркотиков.

Гражданка США проходит обвиняемой по по ч. 1 ст. 228 УК "Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотиков без цели сбыта" и ч. 2 ст. 229.1 УК "Контрабанда наркотических средств в значительном размере".

Прокурор подчеркнул, что следствие не выявило никаких смягчающих обстоятельств. При этом предлагается зачесть в срок наказания время, уже проведенное Грайнер в СИЗО.

Приговор обвиняемой могут огласить вечером 4 августа, сообщает ТАСС.

Американские власти тем временем настаивают, чтобы Москва приняла предложение по обмену заключенными, в том числе Бриттни Грайнер. США предложили выдать России Виктора Бута в обмен на Грайнер и Пола Уилана.

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