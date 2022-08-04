Украинские боевики нанесли серию массированных ударов по Донецку

В четверг в городе прощались с Ольгой Качурой

Очередным актом зверской агрессии отметились сегодня украинские националисты. Киевские боевики нанесли серию массированных ударов по самому центру Донецка – району, где располагаются исключительно жилые дома и социальные объекты. Ожесточенные атаки продолжались несколько часов. В результате как минимум 6 человек погибли, среди них один ребенок. Из-за обстрела радикалов пришлось на время отложить церемонию прощания с погибшей накануне командиром артиллерийского дивизиона Ольгой Качурой - легендарной Корсой.

Сегодня в Донецке прощались с Ольгой Качурой, также известной по позывному Корса. Полковник Народной милиции ДНР, командир реактивного артиллерийского дивизиона. На войне с 2014 года. Погибла возле Горловки. Корсе посмертно присвоены звания герой Донецкой народной республики и герой России. Прощание с полковником проходило в Донецке, в Драмтеатре. Во время церемонии по зданию и соседним районам ВСУ нанесли артиллерийский удар. Повреждена соседняя гостиница и жилые дома.

Это самый центр Донецка. В результате удара на бульваре Пушкина шестеро прохожих получили ранения. Пятеро человек погибли. В том числе несовершеннолетний ребёнок.

Украинские подразделения укрепляли свои позиции возле Донецка на протяжении восьми лет. По этой причине продвижение союзных войск серьёзно затруднено. Ещё и потому, что соседние с Донецком города и сёла достаточно густонаселены. Как сообщили в российском Министерстве обороны, в результате наступательных действий наших сил в районах Авдеевки, Соледара и Артёмовска подразделения ВСУ были вынуждены оставить свои позиции. Высокоточными ракетами возле Харькова уничтожены 130 военнослужащих 92-й механизированной бригады.

Кроме того, перехвачено пять снарядов реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Дружное Донецкой народной республики, Солнечное и Музыковка Херсонской области.

Вместе с этим Министерство обороны России продолжает анализировать информацию, полученную в ходе спецоперации о военно-биологической деятельности США и их союзников на Украине. На оставленных боевиками позициях были обнаружены медицинские препараты наркотического действия, такие как метадон, кодеин, а также веществ эфедринового ряда. Аналогичные вещества, а ещё первитин, были обнаружены в крови украинских военнопленных.

Подробности смотрите в репортаже Дмитрия Гусева

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