Собянин анонсировал открытие 19 новых Центров московского долголетия в этом году

К концу года в Москве будет действовать более 70 Центров

Ещё 19 центров "Московского долголетия" откроется в столице до конца года. Их станет больше 70. Об этом в четверг рассказал мэр Сергей Собянин. Он посетил один из них в районе Орехово-Борисово Южное. В июне здесь завершился капитальный ремонт. Теперь в Центре есть многофункциональный актовый зал, для восточных единоборств - спортивный зал, а ещё классы по занятиям йогой, гимнастикой и танцами, а также творческие мастерские и кулинарная студия.

Гимнастика цигун, йога или даже восточные единоборства. Каждый выбирает свое - в зависимости от физической подготовки. Главное – двигаться.

В Московском Центре долголетия "Орехово" точно не отсидишься. Спортивный и тренажерный залы после ремонта стали более многофункциональными.

"Здесь стало очень уютно, сюда хочется возвращаться. И вместе с тем многие наши посетители начинают здесь проводить целый день. Поскольку создано кафе, кулинарная студия", - рассказала руководитель Центра московского долголетия "Орехово" Алина Федюшкина.

Из кулинарной студии постоянно доносятся аппетитные ароматы. Здесь делятся рецептами и дружно экспериментируют. Ирина Фахрутдинова работала поваром - теперь лидер в Московском центре долголетия в "Орехово". Ведет кулинарную студию.

"В основном, у меня нацелено на здоровую еду, здоровое питание. В прошлый раз мы делали овощные - из кабачков - чебуреки с куриным филе", - рассказала она.

Сегодня по случаю праздника про диету забыли. Гостей встречают пирогами. К новоселам приехал и мэр Москвы Сергей Собянин.

"Важно, чтобы здесь сохранялась такая душевная атмосфера, и это во многом зависит, конечно, от работников этих центров, которые здесь вкладывают свою душу, энергию и так далее, но еще больше зависит от вас, от лидеров, и от всех тех, кто приходит сюда с активной какой-то жизненной позицией, желанием общаться, завести друзей, поучаствовать в тех или иных кружках, получить дополнительные какие-то возможности образования и так далее. Это просто вот такой дом", - отметил мэр.

В творческих мастерских собираются любители шить, вязать. В тихой гостиной проводят литературные вечера. Популярность клубов растет. Уже к концу года в городе будет работать 71 центр "Московского долголетия".

Поблизости, на Ясеневой улице, в скором времени ожидается новоселье и для маленьких москвичей. К открытию готовят детский сад. Там сегодня тоже побывал мэр столицы.

"Большая просьба, чтобы уже к 1 сентября здесь (в детском саду) дети были. Что касается школы - там, конечно, готовности такой нет, но я прошу все оставшиеся работы выполнить, чтобы после Нового года, новогодних каникул дети пошли в школу", - отметил Сергей Собянин.

Школа – долгожданная, вокруг новый микрорайон и много молодых семей с детьми. Здание под стать новостройкам - современное, с большими окнами. Архитекторы обещают, что пространство можно будет использовать не только для учебы. Здесь будет где и поиграть, и просто пообщаться с одноклассниками.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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