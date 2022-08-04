Вход - по паспорту: в двух российских городах откроют Duty Free для дипломатов

На входе в магазин будут проверять документы покупателей, подтверждающие их статус

В Москве и Санкт-Петербурге уже в конце августа откроют два маркета Duty Free. За рубли, доллары или евро можно будет приобрести алкоголь и табак, парфюмерию, украшения, смартфоны и часы - товары, в отношении которых действует процедура беспошлинной торговли. Но позволить себе покупки там смогут не все - только дипработники, сотрудники международных организаций и члены их семей.

Отдельное российское Duty Free, напоминают в МИДе, иностранные дипломаты просили сделать давно. На Смоленской площади над этим проектом работали несколько лет - и вот наконец решено: в Москве и Петербурге открываются два магазина.

"Дипломаты перемещаются через границу не так, как они хотят - даже если они из соседней страны. А, как правило, это происходит раз в год. Поэтому, когда дипломат въезжает в страну и везет с собой чемодан сигарет и ящик спиртного, то вряд ли ему этого хватит на целый год, учитывая специфику работы", - рассказал экономист Денис Ракша.

Подобные дипломатические магазины есть в Австрии, Белоруссии, Кении, КНР, США, Швейцарии, сделать удобной жизнь для представителя иностранного государства - это такой жест вежливости. Которым наша страна не пренебрегала даже в тяжелые времена. Так, в 1930-м в стране Советов для нужд дипломатов открывается ТОРГСИН. Расшифровывался как "Торговля с иностранцами", но быстро открыл двери и для соотечественников. В ходу тут строго были золото и валюта.

Золото, правда, у граждан закончилось, и Торгсин спустя 6 лет закрылся. И только в 60-х экономическая ситуация в стране, наконец, позволяет заглянуть за занавес красивой жизни. Загранкомандировки становятся доступны не только дипломатам, но и некоторым инженерам, врачам, строителям, артистам.

Из заграницы привозят не только занятные рассказы, но и деньги. На Родине валюту обменивают на чеки. И вот эти сертификаты обналичивают в легендарной "Березке".

Первые "Березки" выросли в аэропортах Шереметьево, Внуково, в гостиницах -Украина, Ленинградская. В республиках тоже придумали древесные названия: на Украине богатые покупатели ходили в "КАШТАН", в Азербайджане заглядывали в "ЧИНАР" - в переводе "Платан".

Иностранцы покупали икру, русские сувениры и водку. В топе у советских граждан тоже был алкоголь, только импортный. Еще мечтали примерить джинсы и попробовать жвачку.

Заполучив, к примеру, так называемый сертификатный костюм, его можно было носить всю жизнь. Потому что фраза "Куплено в Березке" - это был даже не ГОСТ. Лучше.

"Лиля Брик была признана официальной наследницей Маяковского. Именно она получала гонорары за издания Маяковсокго, в том числе и за рубежом. И довольно приличная сумма у неё была на счету. И вот однажды она пригласила к себе в гости Андрея Вознесенского - нашего выдающегося поэта. Как она пыталась его угостить! И говорила: здесь всё из "Березки"! Даже колбаса не из туалетной бумаги, а из настоящего мяса!" – рассказал историк Александр Васькин.

Не только товары, но и те, кто стоял за прилавком в этом оазисе изобилия, тоже были на уровне. Одетые с иголочки, улыбчивые продавщицы удивляли покупателей не меньше.

Спрашивать по строгости планируется и в новых магазинах - вход туда только по диппаспорту. За покупки сотрудникам дипведомств придется отчитываться. Отделы откроются к сентябрю. Название пока - тайна.

Оксана Коваленко, "ТВ Центр".

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