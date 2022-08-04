Пик жары в Москве придется на 6 августа

Температура может войти в тройку самых высоких для этого дня

Пик жары ожидается в Москве в суббот, 6 августа. В этот день столбики термометров могут подняться до 32 градусов жары. Об этом в четверг, 4 августа, рассказали в центре погоды "Фобос".

Как отметил синоптик Евгений Тишковец, прогнозируются значения на 9-10 градусов превышающие климатическую норму августа.

Столбики термометров прежде преодолевали 30-градусную отметку 6 августа только два раза — в 2010 году (37,6 градуса) и в 2014 году (30,4 градуса).

Таким образом, предстоящая суббота может войти в тройку самых жарких для 6 августа, рассказал Тишковец РИА Новости.

Согласно прогнозу на официальном сайте Гидрометцентра России, в субботу ожидается 31-33 градуса и слабый юго-восточный ветер. Ночью температура может подниматься до 19 градусов.

Ранее синоптики рассказали, что в пятницу и субботу погода в Москве будет очень жаркой и без осадков, а в воскресенье столичный регион будет пересекать холодный атмосферный фронт, который проявит себя кратковременным дождем, возможны грозы и усиление ветра.

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