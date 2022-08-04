МО: военные США до пандемии отрабатывали действия по защите от COVID-19

Возможна причастность программы USAID по отлову летучих мышей

США и страны Европы вывезли с Украины более 16 биологических проб – образцы крови и сыворотки, взятые у местного населения. Американская администрация заявляет, что они используются исключительно в мирных целях. Однако эти заявления опровергают сами же американские политики и чиновники, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Кириллов напомнил заявление члена комитета по разведке палаты представителей Конгресса США Джейсона Кроу. Он выступил на прошедшей в июле североамериканской конференции по безопасности. Кроу призвал граждан США ни в коем случае не передавать свою ДНК для тестирования частным компаниям. По его слова, велика вероятность, что результаты будут проданы третьим лицам и использованы для разработки биологического оружия, нацеленного на конкретные группы.

Подобный интерес администрации США биологическим средствама "узконаправленного действия" заставляет по-новому взглянуть на причины возникновения пандемии коронавируса, а также роль американских военных биологов в появлении возбудителя COVID-19, отметил генерал.

Кириллов привел мнение ведущего эксперта авторитетного медицинского журнала "Ланцет", профессора Колумбийского университета Джеффри Сакса. В мае 2022 года профессор заявил, что коронавирус был создан искусственно и, с большой вероятностью, с использованием американских достижений в области биотехнологии. Российские специалисты также отмечают нехарактерную для большинства коронавирусов изменчивость геновариантов. Создается впечатление, что несмотря на все усилия по изоляции заболевших, пандемия искусственно подпитывается посредством "вброса" новых вариантов вируса в том или ином регионе, отметил генерал.

В Минобороны не исключают причастность к возникновению нового коронавируса Агентства США по международному развитию (USAID). С 2009 года агентством финансировалась программа "Предикт", в рамках которой проводился отлов летучих мышей, являющихся коронавирусов.

Кроме того, в 2019 году – до момента появления первых заболевших COVID-19 – на базе американского института имен Хопкинса прошли учения Event-201. На этих маневрах отрабатывались действия в условиях эпидемии ранее неизвестного коронавируса. По легенде учений, инфекция передавалась от летучих мышей человеку через промежуточного хозяина – свиней.

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