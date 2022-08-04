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Собянин осмотрел новые детский сад и школу в Орехово-Борисово Южном

15:49
  • четверг
  • 04 августа 2022

Мосгосстройнадзор выдал разрешение на ввод детсада

Новый детсад на Ясеневой улице примет первых воспитанников 1 сентября. Об этом сообщается в четверг по итогам осмотра мэром столицы объектов в Орехово-Борисово Южном.

"Большая просьба, чтобы уже к 1 сентября здесь (в детском саду) дети были. Что касается школы - там, конечно, готовности такой нет, но я прошу все оставшиеся работы выполнить, чтобы после Нового года, новогодних каникул дети пошли в школу", - отметил Сергей Собянин.

Как стало известно, Мосгосстройнадзор выдал разрешение на ввод детсада. Руководитель территориального управления "ПИК" Дмитрий Красильников доложил мэру, что до конца августа планируется полностью доработать детский сад по требованиям департамента и сдать его в эксплуатацию.

Открытие новой школы планируется в 2023 году.

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