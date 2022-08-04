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Renault исключили из списка параллельного импорта

16:46
  • четверг
  • 04 августа 2022

Обязательства компании взял на себя "АвтоВАЗ"

Минпромторг России заявил об исключении французского бренда Renault исключен из списка товаров, разрешенных для параллельного импорта. Такое решение принято в связи с тем, что обязательства по гарантийному обслуживанию автомобилей компании взял на себя российский автопроизводитель.

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"Важным изменением стало исключение бренда Renault из списка ПИ, поскольку "АвтоВАЗ" принял на себя обязательства по обеспечению гарантийного обслуживания данной марки, включая торговлю запчастями", - сообщили в ведомстве.

В то же время, список пополнился брендами автомобильных запчастей, радиоэлектронной и химической промышленности. В частности, по параллельному импорту теперь можно поставлять продукцию Castrol, Liqui Moly, Datsun, Alienware и других компаний. В Минпромторге подчеркнули, что важнейшим критерием эффективности механизма параллельного импорта является доступность товаров для российских граждан, передает ТАСС.

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