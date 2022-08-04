Renault исключили из списка параллельного импорта

Обязательства компании взял на себя "АвтоВАЗ"

Минпромторг России заявил об исключении французского бренда Renault исключен из списка товаров, разрешенных для параллельного импорта. Такое решение принято в связи с тем, что обязательства по гарантийному обслуживанию автомобилей компании взял на себя российский автопроизводитель.

"Важным изменением стало исключение бренда Renault из списка ПИ, поскольку "АвтоВАЗ" принял на себя обязательства по обеспечению гарантийного обслуживания данной марки, включая торговлю запчастями", - сообщили в ведомстве.

В то же время, список пополнился брендами автомобильных запчастей, радиоэлектронной и химической промышленности. В частности, по параллельному импорту теперь можно поставлять продукцию Castrol, Liqui Moly, Datsun, Alienware и других компаний. В Минпромторге подчеркнули, что важнейшим критерием эффективности механизма параллельного импорта является доступность товаров для российских граждан, передает ТАСС.

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