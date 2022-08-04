ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Съемочная группа RT попала под обстрел в центре Донецка

17:21
  • четверг
  • 04 августа 2022

Пострадал журналист

Съемочная группа RT попала под обстрел в центре Донецка. Пострадал ассистент оператора, врачи подозревают контузию.

ВСУ обстреляли донецкий театр во время прощания с Качурой
В ДНР из-за обстрелов ВСУ погибли двое мирных жителей

"При обстреле центра Донецка пострадал сотрудник RT. У Алексея Докучаева, ассистента оператора RT, подозревают контузию, его осматривают врачи", - сообщается в Telegram телеканала. Журналист жалуется на проблемы с координацией и головные боли.

ВСУ обстреляли драмтеатр в центре Донецка 4 августа.  В здании в это время проходила церемония прощания с погибшим командиром реактивного артиллерийского дивизиона в ДНР Ольгой Качурой. Власти ДНР назвали атаку терактом, отметив, что целью обстрела, скорее всего, были представители руководства республики. Снаряды взорвались и возле отеля "Донбасс-Палас", в котором размещаются журналисты. В результате обстрела погибли пятеро мирных жителей, еще шестеро ранены.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Съемочная группа RT
Съемочная группа RT
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.