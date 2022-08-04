Пострадал журналист

Съемочная группа RT попала под обстрел в центре Донецка. Пострадал ассистент оператора, врачи подозревают контузию.

"При обстреле центра Донецка пострадал сотрудник RT. У Алексея Докучаева, ассистента оператора RT, подозревают контузию, его осматривают врачи", - сообщается в Telegram телеканала. Журналист жалуется на проблемы с координацией и головные боли.

ВСУ обстреляли драмтеатр в центре Донецка 4 августа. В здании в это время проходила церемония прощания с погибшим командиром реактивного артиллерийского дивизиона в ДНР Ольгой Качурой. Власти ДНР назвали атаку терактом, отметив, что целью обстрела, скорее всего, были представители руководства республики. Снаряды взорвались и возле отеля "Донбасс-Палас", в котором размещаются журналисты. В результате обстрела погибли пятеро мирных жителей, еще шестеро ранены.

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